होलिका दहन: शाप, वरदान और अनन्य भक्ति की विजय

भूतैस्त्वत्सृष्टैर्मा मृत्युर्भूयान्मे विभो। नान्तर्बहिर्दिवा नक्तमन्यस्मादपि चायुधैः ॥ न भूमौ नाम्बरे मृत्युर्न नरैर्न मृगैरपि। (श्रीमद्भागवतम् 7.3.35-36) अर्थ: ब्रह्मा जी द्वारा रचित किसी भी प्राणी से मेरी मृत्यु न हो। न घर के भीतर-बाहर, न दिन-रात, न अस्त्र-शस्त्र, न भूमि-आकाश और न मनुष्य-पशु द्वारा मेरा वध हो।

2. माता कयाधू और देवर्षि नारद: गर्भ में भक्ति के बीज जब हिरण्यकशिपु तपस्या में लीन था, तब देवर्षि नारद ने माता कयाधू को अपने आश्रम में शरण दी। नारद मुनि उन्हें प्रतिदिन श्रीमद्भागवत का दिव्य ज्ञान सुनाते थे। माता के साथ-साथ गर्भ में स्थित बालक प्रह्लाद ने भी इस उपदेश को पूरी एकाग्रता से ग्रहण किया। यही कारण था कि असुर कुल में जन्म लेने के बाद भी प्रह्लाद महाराज 'महा-भागवत' कहलाए और उन्हें '12 महाजनों' में गिना जाता है।

3. होलिका का षड्यंत्र और वरदान की विफलता जब प्रह्लाद महाराज को मारने के सभी प्रयास विफल रहे, तब हिरण्यकशिपु ने अपनी बहन होलिका की सहायता ली। होलिका को ब्रह्मा जी से यह वरदान प्राप्त था कि उसे अग्नि जला नहीं सकती थी। षड्यंत्र के तहत, होलिका प्रह्लाद को अपनी गोद में लेकर भयंकर चिता की आग में बैठ गई।



जैसे ही अग्नि प्रज्वलित हुई, प्रह्लाद महाराज शांत चित्त से भगवान का स्मरण करने लगे। तभी एक दिव्य चमत्कार हुआ—भगवान की कृपा से होलिका का वरदान निष्प्रभावी हो गया और वह अग्नि में जलकर भस्म हो गई, जबकि अनन्य भक्त प्रह्लाद सुरक्षित बाहर निकल आए।

4. भगवान नरसिंह का खंभे से प्राकट्य होलिका के अंत और प्रह्लाद की सुरक्षा देख हिरण्यकशिपु का क्रोध अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया। उसने प्रह्लाद को चुनौती दी कि यदि तुम्हारा भगवान सर्वत्र है तो इस खंभे में क्यों नहीं दिखता? अपने भक्त के वचनों को सत्य करने और अपनी सर्वव्यापकता सिद्ध करने के लिए भगवान सभा के मध्य स्थित खंभे से प्रकट हुए:

सत्यं विधातुं निजभृत्यभाषितं व्याप्तिं च भूतेष्वखिलेषु चात्मनः। अदृश्यतत्यद्भुतरूपमुद्वहन् स्तम्भे सभायां न मृगं न मानुषम् ॥ (श्रीमद्भागवतम् 7.8.17) अर्थ: अपने भक्त के वचनों को सत्य करने और समस्त चर-अचर जीवों में अपनी व्याप्ति सिद्ध करने के लिए, भगवान खंभे से एक अत्यंत अद्भुत रूप में प्रकट हुए, जो न तो पूरी तरह मनुष्य था और न ही पशु।

उनका स्वरूप अत्यंत दिव्य और भीषण था: प्रतप्तचामीकरचण्डलोचनं स्फुरत्सटाकेशमुखं करालदंष्ट्रम्। करवालचञ्चलक्षरान्तजिह्वं भ्रुकुटिमुखं दुर्विषहभ्रुकुटिमुखम् ॥ (श्रीमद्भागवतम् 7.8.20) अर्थ: भगवान नरसिंह की आंखें तपते हुए सोने की तरह चमक रही थीं और उनका मुख भीषण था, जिस पर सटाएं (गर्दन के बाल) चारों ओर फैली हुई थीं। उनके दांत अत्यंत डरावने थे और उनकी जीभ उस्तरे के समान तेज एवं चंचल थी, जो तलवार की तरह बाहर निकल रही थी। उनकी टेढ़ी भौंहें और क्रोधित चेहरा सहने योग्य नहीं था।ALSO READ: Holika Dahan 2026: 02 नहीं 03 मार्च को ही करें होलिका दहन, जानिए शास्त्रमत भगवान नरसिंह की आंखें तपते हुए सोने की तरह चमक रही थीं और उनका मुख भीषण था, जिस पर सटाएं (गर्दन के बाल) चारों ओर फैली हुई थीं। उनके दांत अत्यंत डरावने थे और उनकी जीभ उस्तरे के समान तेज एवं चंचल थी, जो तलवार की तरह बाहर निकल रही थी। उनकी टेढ़ी भौंहें और क्रोधित चेहरा सहने योग्य नहीं था।

5. भक्त-वत्सल रूप और नवधा भक्ति का दिव्य उपदेश हिरण्यकशिपु के वध के बाद जब भगवान का क्रोध शांत नहीं हुआ, तब प्रह्लाद महाराज ने निडर होकर उनके चरणों में दंडवत किया। भगवान ने अत्यंत प्रेम से प्रह्लाद को अपनी गोद में उठाया और उन्हें चाटने लगे। भगवान के इस भक्त-वत्सल रूप को देखकर प्रह्लाद महाराज ने स्तुति की और जगत के कल्याण के लिए नवधा भक्ति का सूत्र दिया:

श्रवणं कीर्तनं विष्णोः स्मरणं पादसेवनम्। अर्चनं वन्दनं दास्यं सख्यमात्मनिवेदनम् ॥ (श्रीमद्भागवतम् 7.5.23) अर्थ: भगवान विष्णु के बारे में सुनना, उनके गुणों का गान करना, उनका स्मरण करना, उनके चरणों की सेवा करना, उनकी पूजा करना, उनकी वंदना करना, उनकी दासता स्वीकार करना, उन्हें अपना मित्र मानना और स्वयं को पूर्णतः समर्पित कर देना ही नवधा भक्ति है।

शिक्षा: यद्यपि हमें भक्ति के इन नौ अंगों का पालन करने का प्रयास करना चाहिए, किंतु इसकी महिमा इतनी अपार है कि यदि कोई व्यक्ति किसी एक अंग का भी पूर्ण निष्ठा से पालन कर ले, तो वह भगवद्-धाम जाने का अधिकारी बन जाता है।

इसके दिव्य उदाहरण इस प्रकार हैं: श्रवण (सुनना): केवल भगवान की कथा सुनकर महाराज परीक्षित ने परम गति प्राप्त की। कीर्तन (गुणगान): निरंतर हरि-नाम और गुणगान करके श्री शुकदेव गोस्वामी सिद्ध हुए। स्मरण (याद करना): हर परिस्थिति में भगवान को याद रखकर प्रह्लाद महाराज सुरक्षित रहे। पादसेवनम् (चरण सेवा): केवल चरणों की सेवा करके लक्ष्मी देवी ने पूर्णता प्राप्त की। अर्चनम् (पूजा): भगवान के विग्रह की दिव्य सेवा और पूजन से महाराज पृथु का उद्धार हुआ। वन्दनम् (प्रार्थना): भगवान की विनम्र भाव से स्तुति और वंदना करके अक्रूर जी सिद्ध हुए। दास्यं (सेवा): दास भाव से सेवा करके श्री हनुमान जी अतुलनीय भक्त बने। सख्यम् (मित्रता): भगवान को अपना परम मित्र मानकर अर्जुन ने विजय प्राप्त की। आत्मनिवेदनम् (पूर्ण समर्पण): अपना सर्वस्व अर्पित करके महाराज बलि ने भगवान को जीत लिया।

विशेष आदर्श - महाराज अम्बरीष: जहां एक अंग की भक्ति पर्याप्त है, वहीं महाराज अम्बरीष ने एक महान उदाहरण प्रस्तुत किया। उन्होंने अपनी दसों इंद्रियों (मन को कृष्ण के चरणों में, वाणी को गुणगान में, हाथों को मंदिर की सेवा में और कानों को कथा सुनने में) को एक साथ भगवान की सेवा में लगाकर पूर्णता प्राप्त की।

