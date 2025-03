होली खेलने के बाद रंगीन कपड़ों को क्यों नहीं रखना चाहिए घर में, जानिए उन कपड़ों का क्या करें

होली खेलने के बाद रंगीन कपड़ों को क्यों नहीं रखना चाहिए घर में, जानिए उन कपड़ों का क्या करें

what to do with holi clothes: होली रंगों का त्योहार है, और इस दिन हम सभी रंगों में सराबोर हो जाते हैं। इस त्यौहार में हर उम्र के लोग जीवन का तनाव भूल कर रंगों का आनंद लेते हैं। लेकिन अक्सर मन मे सवाल आता है की होली खेलने में जिन कपड़ों को पहना गया था उनका क्या करना चाहिए। आइए आज आपकी इसी जिज्ञासा का उत्तर देते हैं। जिन कपड़ों को पहन कर होली खेली है उनके लिए ज्योतिष में कुछ नियम हैं। आइए उन्हें विस्तार से आपको बताते हैं







अस्वीकरण (Disclaimer) : सेहत, ब्यूटी केयर, आयुर्वेद, योग, धर्म, ज्योतिष, वास्तु, इतिहास, पुराण आदि विषयों पर वेबदुनिया में प्रकाशित/प्रसारित वीडियो, आलेख एवं समाचार जनरुचि को ध्यान में रखते हुए सिर्फ आपकी जानकारी के लिए हैं। इससे संबंधित सत्यता की पुष्टि वेबदुनिया नहीं करता है। किसी भी प्रयोग से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।