how to get rid of prickly heat : तेज गर्मी और बारिश के बाद की धूप में आती हैं घमौरियां, जानिए कैसे करें बचाव

गर्मी से लू के साथ में घमौरियां की समस्या भी होती है। पसीने के कारण यह परेशानी होती है। इसमें पीठ और पेट पर दाने आ जाते हैं, गले और चेहरे पर लाल चकत्ते पड़ जाते हैं, घमौरियां की जलन और खुजली हमें परेशान कर देती है। बारिश के बाद उमस बढ़ने से मौसम में नमी बढ़ने से और तीखी धूप के कारण भी घमौरियां होती है। आइए जानते हैं कुछ घरेलु उपाय जिनसे इसका समाधान हो सकता है - 1 एलोवेरा के कारण घमौरियां दूर होती है। इसके जैल को रात में सोने के पहले लगाकर सुबह ठन्डे पानी से धोने से यह दूर होती है। 2 घमोरिया में कई बार बहुत खुजली और जलन होती है, ऐसे में एक नैपकिन में आइस क्यूब रख कर उसका सेक करने से भी घमौरियां ठीक होती है। 3 बेकिंग सोडा के 1-2 चम्मच मात्रा को पानी में मिलकर घमौरियां वाले स्थान पर लगाने और कुछ समय के अंतराल के बाद धोने से घमौरियां में आराम मिलता है। 4 मुल्तानी मिटटी को गुलाबजल में मिलकर घमौरियां के स्थान पर लगा लें, बाद में पानी से धो लें , ऐसा 3-4 दिन करने से घमौरियां समाप्त हो जाएगी। 5 खीरे को छोटे टुकड़ों में काटकर उन्हें फ्रिज में ठंडा कर लें, उसके बाद उसे घमौरियां पर लगाएं, इससे आपको जल्दी आराम मिलेगा।

