चबाने से नहीं इन पत्तों को सूंघने से ठीक हो जाता है जुकाम, जानें नाम और फायदे

Mint leaves for summer cold and cough: सर्दी-खांसी और जुकाम ऐसी समस्याएं हैं जो मौसम बदलने के साथ होती ही हैं। ये एक तरह से एलर्जिक रिएक्शन्स (allergic reactions) हैं जो तापमान बढ़ने-गिरने या प्रदूषण की वजह से होती हैं। गर्मियों में भी बार-बार तापमान में बदलाव होने की वजह से लोगों को जुकाम, सिरदर्द और सर्दी-खांसीजैसी समस्याएं हो सकती हैं। हालांकि, गर्मियों में होने वाले इस सर्दी-जुकाम में उस तरह की दवाइयां या घरेलू नुस्खे इस्तेमाल नहीं किए जाने चाहिए जो सर्दियों में किए जाते हैं। ऐसे में आपको ऐसी चीजों की जरूरत पड़ती है जिनकी तासीर ठंडी हो और वे सर्दी-खांसी की समस्या से राहत भी दिलाए।





पुदीने की पत्तियां (Mint leaves) ऐसी ही एक नेचुरल चीज है जो जुकाम और खांसी जैसी समस्याओं से आराम दिला सकती हैं। पुदीने की चटनी गर्मियों के मौसम में चाव से खायी जाती है जो गर्मियों में शरीर को स्वस्थ रखने में मदद करते हैं। आयुर्वेद में भी पुदीने की पत्तियों को कई हेल्थ प्रॉब्लम्स की नेचुरल औषधी के तौर पर भी देखा जाता है। आइए जानें सर्द-गर्म मौसम में होनेवाले जुकाम और खांसी की समस्या से राहत पाने के लिए पुदीने का इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है।





जुकाम से राहत के लिए कैसे करें पुदीने का इस्तेमाल (How to use mint leaves for Cold and running nose in summers)

एक मुट्ठी पुदीने की पत्तियां लें और उन्हें सूंघे। दिन में थोड़ी-थोड़ी देर बाद ऐसा करने से आपको जुकाम और सिरदर्द से राहत मिल सकती है। (home remedy for headache in summer)





खांसी होने पर ऐसे करें पुदीने का इस्तेमाल (Way to use mint leaves in cough and cold)

पुदीने के पत्ते चबाने से छाती में होनेवाली जकड़न को कम करने में मदद होती है। इससे बलगम साफ हो जाता है और सांस लेने से जुड़ी समस्याएं कम होती हैं।





पुदीने की पत्तियों के अन्य फायदे (Health benefits of mint leaves)

पुदीने के रस (Pudine ka ras) को शर्बत और अन्य ड्रिंक्स में मिलाकर पीने से शरीर को गर्मी से आराम मिलता है।

पुदीने में एंटीऑक्सीडेंट्स के अलावा एंटी वायरल और एंटी माइक्रोबियल गुण अधिक होते हैं जो शरीर की रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ाते हैं।

पुदीने के पत्ते शरीर में पानी की कमी (sharir mein pani ki kami) नहीं होने देते। इनके सेवन से ना केवल शरीर हाइड्रेटेड (foods o prevent dehydration in summer season) रहता है बल्कि, यह हीटवेव के नुकसान से आपको सुरक्षित रखता है।