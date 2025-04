लू लगने के बाद क्या करें? हीट स्ट्रोक से तुरंत राहत पाने के लिए अपनाएं ये 7 आसान होम रेमेडीज

Prevention Tips for Heat Stroke in Hindi: गर्मियों के मौसम में तेज धूप और बढ़ते तापमान के कारण लू लगना (Heat Stroke) एक आम लेकिन गंभीर समस्या बन जाती है। खासकर भारत जैसे देशों में जहां तापमान 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, वहां यह समस्या और भी ज्यादा खतरनाक हो सकती है। लू लगना केवल सिरदर्द या थकान तक सीमित नहीं रहता, अगर समय रहते सही इलाज और सावधानी न बरती जाए तो यह जानलेवा भी साबित हो सकता है।

लू से बचने के उपाय (Prevention Tips for Heat Stroke in Hindi)

लू लगने पर क्या करें? (Home Remedies for Heat Stroke in Hindi)

लू लगने के प्रमुख लक्षण (Symptoms of Heat Stroke in Hindi)

कब डॉक्टर के पास जाएं? (When to See a Doctor for Heat Stroke): अगर घरेलू उपचार के बाद भी लक्षण बने रहें या स्थिति बिगड़ती जाए (जैसे बेहोशी, सांस लेने में दिक्कत, बहुत तेज बुखार), तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। हीट स्ट्रोक एक मेडिकल इमरजेंसी भी हो सकती है।