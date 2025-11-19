Mulank 2: मूलांक 2 के लिए कैसा रहेगा साल 2026 का भविष्य?

Mulank 2 Predictions: मूलांक 2 वाले जातकों के लिए यह वर्ष 2025 की तुलना में अच्छा रहेगा 2026 ज्ञान का वर्ष है। यह आपकी कल्पना और रचनात्मकता को बढ़ाने वाला वर्ष होगा। यदि आप उच्च शिक्षा, शोध या कौशल विकास का सोच रहे हैं तो यह वर्ष इस ओर प्रयास करने का है। आप अपने गुरु और बड़ों का सम्मान करें।

विद्यार्थी वर्ग के लिए यह समय अनुकूल रहेगा। यह वर्ष रचनात्मकता, संचार और सामाजिकता का वर्ष भी है, इसमें आपकी कलात्मक योग्यताएं निखरेगी और सामाजिक दायरा भी बढ़ेगा। पुराने रुके हुए कार्य होने की संभावना है। महत्वपूर्ण दस्तावेज या लीगल दस्तावेज को किसी अनुभवी व्यक्ति/वकील की सलाह लेकर ही या ध्यान से पढ़कर और अच्छे से समझ कर ही हस्ताक्षर करने की सलाह दी जाती है नहीं तो आपके साथ कोई धोखाधड़ी होने की सम्भावना हो सकती है।

परिवार में खुशी का माहौल रहेगा, आपके ज्ञान के कारण आपका समाज में मान सम्मान बढ़ेगा। मार्केट जोखिमों को ध्यान रखकर शेयर या म्यूच्यूअल फण्ड में निवेश करने से फायदा हो सकता है। सितम्बर माह में थोड़ी सावधानी रखने की आवश्यकता है सतर्क रहें किन्तु तनाव नहीं ले, अति-आत्मविश्वास से बचने का प्रयास करे और धैर्य रखें।

करियर: यह वर्ष लेखन, मीडिया, कला, कमीशन एजेंट, बैंकिंग, ज्वेलरी का कार्य करने वाले, रेकी, गुप्त विज्ञान (Occult) और शिक्षण जैसे क्षेत्रों में सफलता दिलाने वाला है। नौकरीपेशा लोगो के पदोन्नति के योग हैं। यदि आप साझेदारी में व्यवसाय करना चाह रहे हैं तो साझेदार/सहयोगियों का चयन बुद्धिमानी से करें। व्यवसाय में आर्थिक उतार-चड़ाव आ सकते हैं। व्यवसाय में जोखिम भरे कामों को करने से बचना चाहिए, अति-आत्मविश्वास से बचे वरना आर्थिक नुकसान होने की सम्भावना है।

लेखन कार्य करने वालों को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर प्राप्त हो सकता है। मीडिया और रचनात्मक कार्य करने वाले लोगों को समाज में पहचान मिलेगी। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विधार्थियों को उनकी कड़ी मेहनत का शुभ फल प्राप्त हो सकता है, यदि वह विदेश जाने का सोच रहे हैं तो उनका यह सपना पूरा हो सकता है इसके लिए वह निरंतर प्रयास करते रहें।

रिश्ते: पति-पत्नी का रिश्ता आनंद से भरपूर रहेगा। अपने प्रियजनों की बात को ध्यान से सुनें इससे रिश्ते मज़बूत होंगे। आपसी रिश्तो में अहंकार को न आने दे, अहंकार आपके जीवन में गलतफहमियां पैदा कर सकती है, यदि आप छोटी-छोटी बातों और गलतफहमियों से बचते हैं, तो वैवाहिक जीवन में बेहतर सामंजस्य का अनुभव कर सकते हैं। अविवाहितों के लिए यह वर्ष खुशखबरी लेकर आ सकता है क्यूंकि इस वर्ष उनके विवाह होने के योग बन रहे हैं। लव लाइफ अच्छी रहने की सम्भावना है आपके प्रेम संबंध को परिवार स्वीकार कर सकता है।

स्वास्थ: यह वर्ष स्वास्थ्य की दृष्टि से बेहतर रहेगा, पूर्व से चली आ रही बीमारी में आराम होगा। जीवन साथी के स्वास्थ्य का ध्यान रखे। खानपान में विशेष सावधानी रखें। इस वर्ष आपको बहुत ज्यादा सोचने और तनाव से बचना चाहिए। त्वचा, हड्डी, मधुमेह, चेस्ट सम्बंधित समस्या हो सकती है। माता पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें।

उपाय: इस वर्ष आपको ज़रूरतमंदों को पीले फल, हल्दी या कपड़े का दान करना चाहिए। गाय को पपीता/केला खिलाए, चांदी के गिलास में पानी पीना शुभ होगा।

लकी रंग: सुनहरा, पीला, सफेद और हरा रंग का उपयोग आपके लिए लाभकारी रहेगा।

लकी अंक : 1,2,3,5 अस्वीकरण (Disclaimer): अंक ज्योतिष द्वारा बताई गई भविष्यवाणियां केवल संभावित रुझानों का संकेत देती हैं। यह आपके प्रयासों और स्वतंत्र इच्छा को प्रतिस्थापित नहीं करती हैं।