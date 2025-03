ODI में लगातार 14वीं बार टॉस हारा भारत, ऑस्ट्रेलिया से इंडिया 14 सालों का हिसाब चुकता करने तैयार

IND vs AUS Semi Final : दुबई में चैंपियंस ट्रॉफी के पहले सेमी फाइनल में ऑस्ट्रेलिया के कप्तान स्टीव स्मिथ ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया है। यह लगातार 14वीं बार है कि ODI फॉर्मेट में भारत टॉस हारा है। 2023 में अपनी धरती पर विश्व कप फाइनल में मिली हार का बदला चुकता करने का यह सुनहरा मौका है जब भारत के 10 मैचों के अश्वमेध अभियान पर फाइनल में आस्ट्रेलिया ने नकेल कसी थी। भारत को आखिरी बार आईसीसी टूर्नामेंट के नॉकआउट चरण में आस्ट्रेलिया पर जीत 2011 विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में मिली थी। भारत को आस्ट्रेलिया ने 2015 वनडे विश्व कप सेमीफाइनल और 2023 वनडे विश्व कप फाइनल में हराया। इसके अलावा विश्व टेस्ट चैम्पियनशिप फाइनल 2023 में भी भारत को हराकर खिताब जीता।



India vs Australia Head to Head In ODI

वनडे में भारत और ऑस्ट्रेलिया की भिड़ंत 151 बार हुई है, जिसमे भारत ने 57 मुकाबले जीते हैं, वहीँ ऑस्ट्रेलिया 84 मौकों पर विनर रहा है, 10 मैच बिना कोई रिजल्ट के खत्म हुए।