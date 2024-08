International Youth Day: 12 अगस्त को है अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस, जानें थीम

जानें अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस 2024 की थीम : International Youth Day 2024 Theme

इस बार 2024 में अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस की थीम 'क्लिक्स से प्रगति तक : सतत विकास के लिए युवा डिजिटल रास्ते' (From Clicks to Progress: Youth Digital Pathways for Sustainable Development) तय की गई है।