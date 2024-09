World Coconut Day : आज विश्व नारियल दिवस, जानें इतिहास, महत्व और 2024 की थीम

विश्व नारियल दिवस थीम 2024 : World Coconut Day Theme 2024

जानकारी के अनुसार इस वर्ष 16वां विश्व नारियल दिवस मनाया जा रहा हैं। बता दें कि वर्ष 2023 में इस दिन की थीम 'नारियल: एक स्वस्थ भविष्य और जीवन के लिए' (Coconut for a Healthy Future and Life) रखी गई थी, जो नारियल के महत्व, स्वस्थ और संतुलित आहार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा नारियल होने को बताया गया है। और इस बार वर्ष 2024 में विश्व नारियल दिवस की थीम 'चक्रीय अर्थव्यवस्था के लिए नारियल, अधिकतम मूल्य के लिए साझेदारी का निर्माण' (Coconut for a circular economy, Building partnership for maximum value) तय की गई है।