जानकारी के अनुसार शुरुआत में एड्‍स को एक होमोसेक्सुअल लोगों की बीमारी समझा जाता था और इसे समलैंगिक लोगों में पाई जाने वाली रोगप्रतिरोधक क्षमता की कमी यानी जीआरआईडी या गे-रिलेटेड इम्यून डेफिसिएंसी (Gay-Related Immune Deficiency, GRID) समझा गया। तत्पश्चात 29 अप्रैल 1984 को अमेरिकन हेल्थ और ह्यूमन विभाग (US Department of Health and Human Services) ने एड्‍स (AIDS) के कारण के तौर पर 'रेट्रोवायरस', और जिसे बाद में एचआईवी (Human Immunodeficiency Virus, HIV) नाम दिए जाने की घोषणा कर दी।