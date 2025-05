पत्रकारिता का पर्व: विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 2025 पर पढ़ें सच्चाई और आजादी से जुड़े 20 दमदार कोट्स

2025 में इस दिन की थीम है: "Reporting in the Brave New World – The Impact of Artificial Intelligence on Press Freedom and the Media" यानी "नई दुनिया में रिपोर्टिंग – पत्रकारिता और मीडिया पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रभाव।"