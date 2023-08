स्वतंत्रता दिवस 2023 थीम क्या है? 76वां या 77वां स्वतंत्रता दिवस?

स्वतंत्रता दिवस 2023 थीम क्या है?

हर साल स्वतंत्रता दिवस का जश्न एक खास थीम पर मनाया जाता है। इस थीम के अनुसार देशभर में स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। इस साल स्वतंत्रता दिवस 2023 की थीम 'राष्ट्र पहले, हमेशा पहले' (Nation First, Always First) निर्धारित की गई है। इस थीम के अनुसार ही कार्यक्रम का आयोजन होता है। साथ ही कई स्कूल व कॉलेज में इस थीम के अनुसार ही भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है। साथ ही लालकिले की प्राचीर में प्रधानमंत्री पिछले वर्ष की भारत की प्रमुख उपलब्धियों को गिनवाते हैं।