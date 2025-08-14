स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं: लहराएगा तिरंगा अब सारे आसमान पर, 15 अगस्त पर भेजें ये खास मैसेज

Happy independence day 2025 wishes in hindi: 15 अगस्त 2025 को हमारा देश और समस्त भारतवासी अपना 79वां स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहा है। यह दिन सिर्फ तिरंगा फहराने का नहीं, बल्कि देशभक्ति की भावना को हर देशभक्त तक पहुंचाने का भी है। अगर आप भी अपने दोस्तों, परिवार और सोशल मीडिया पर देशभक्ति का जज्बा जगाना चाहते हैं, तो यहां आपके लिए हैं स्वतंत्रता दिवस के लिए खास शायरी और विशेज जिन्हें आप व्हाट्सऐप, फेसबुक या इंस्टाग्राम पर शेयर कर सकते हैं।





हर एक दिल में हिंदुस्तान है

राष्ट्र के लिए मान सम्मान है

भारत मां के बेटे हैं हम

इस मिट्टी पर हम सबको अभिमान है





न पूछो जमाने से क्या है हमारी कहानी

हमारी पहचान तो बस यह है कि हम हैं हिंदुस्तानी



दिल से निकलेगी ना मार कर भी वतन की उल्फत

मेरी मिट्टी से भी खुशबू बेवफा आएगी





जोश ही जोश भरा था लहू में

मजबूत शरीर बनाया था

हालत पतली कर दी थी

अंग्रेजों ने खूब डराया था

आजाद वह था आजाद रहा

ना पकड़ा गया जंजीरों में

यूं ही नहीं मिली आजादी

है दाम चुकाए वीरों ने





बहुत ढूंढा लेकिन वह जहां ना मिला

मेरे वतन जैसी जमी न मिली

आसमान ना मिला



इसी जगह इसी दिन तो हुआ था यह ऐलान

अंधेरा हार गया जिंदाबाद हिंदुस्तान

भारत माता की जय





लहराएगा तिरंगा अब सारे आसमान पर,

भारत का नाम होगा सबकी जुबान पर।

ऐसा होगा आज का दिन,

आओ मिलकर मनाएं स्वतंत्रता दिवस हम सभी मिलकर।

स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं!





न जरूरत है हमें किसी और पहचान की,

हमारे पास है सिर्फ एक पहचान- हम हिंदुस्तानी।

Happy Independence Day 2025!





देशभक्ति की भावना हर दिल में जगाएं,

आओ मिलकर स्वतंत्रता का पर्व मनाएं।

15 अगस्त की हार्दिक बधाई!





वो शमा अब भी जल रही है,

जिसे जलाया था शहीदों ने अपने लहू से।

जय हिंद, स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं!





लिख रहा हूं मैं आजादी की गाथा,

जिसमें शहीदों का है लहू मिला।

Happy 79th Independence Day!



स्वतंत्रता का यह पर्व है महान,

भारत मां के वीरों को मेरा प्रणाम।





तिरंगे की शान में अपना सिर झुका देंगे,

देश के लिए हर बलिदान दे देंगे।

स्वतंत्रता दिवस मुबारक!





ना भूल पाएंगे वो बलिदान,

जिनके कारण आज आजाद है हिंदुस्तान।



भारत मां के वीर सपूतों, तुम्हें सलाम,

तुम्हारी वजह से है हमारा यह देश महान।





आओ मिलकर प्रतिज्ञा करें,

देश को आगे बढ़ाएंगे और हर मुश्किल में साथ निभाएंगे।

जय हिंद, वंदे मातरम्!

