भारत में गर्मियों में घूमने की 10 अच्छी जगहें

ksshmir

10 best places to visit in summer : मार्च के दौरान गर्मी की शुरुआत हो जाती है जो कि जून मध्य तक रहती है। इस दौरान यानी गर्मी के दौरान भारत में घूमने के लिए यूं तो कई स्थान हैं लेकिन जहां जाकर आपको सुकून मिले और गर्मी का भी अहसान न हो ऐसी चुनींदा 10 जगहों को हम लेकर आए हैं आपके लिए। आओ जानते हैं गमियों में घूमने के लिए भारत की 10 खास जगहें।