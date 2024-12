सर्दी में दोस्तों और परिवार के साथ मज़ेदार समय बिताने के लिए परफेक्ट हैं दिल्ली की ये 10 जगहें

Best places to visit in Delhi in winter: अगर आप ठंड के मौसम में दिल्ली घूमना चाहते हैं तो आपने बिल्कुल सही सेलेक्शन किया है। सर्दियों में परिवार और दोस्तों के साथ दिल्ली घूमना एक शानदार अनुभव बन सकता है। आप दिल्ली घूमने के लिए किसी भी वीकेंड को चुन सकते हैं। सर्दियों में दिल्ली की ये 10 खास जगहें आपके वीकेंड को खास बना सकती हैं। दोस्तों या परिवार के साथ इन खूबसूरत जगहों पर घूमने का प्लान जरूर बनाएं और ठंड का आनंद उठाएं।





सर्दियों में दिल्ली की ये 10 जगहें घूमने के लिए हैं परफेक्ट



इंडिया गेट (India Gate)

सर्दियों की हल्की धूप में इंडिया गेट पर पिकनिक का आनंद लेना एक बेहतरीन अनुभव है। यहां आप दोस्तों और परिवार के साथ समय बिता सकते हैं।





लोधी गार्डन (Lodhi Garden)

सुबह की सैर के लिए यह गार्डन परफेक्ट है। ठंडी हवाओं के बीच यहां का वातावरण काफी सुकून भरा लगता है।





हौज खास विलेज (Hauz Khas Village)

यह जगह अपने कैफे और सुंदर झील के लिए मशहूर है। सर्दियों में यहां का नज़ारा और भी खूबसूरत हो जाता है।







चांदनी चौक (Chandni Chowk)

अगर आप स्ट्रीट फूड के शौकीन हैं, तो सर्दियों में चांदनी चौक की गलियों का मजा लेना न भूलें।





हुमायूं का मकबरा (Humayun’s Tomb)

ठंड के मौसम में इस जगह की ऐतिहासिक विरासत को देखना और फोटो खींचना एक अद्भुत अनुभव होता है।





गार्डन ऑफ़ फाइव सेंसेस (Garden of Five Senses)

यह जगह अपनी हरियाली और शांत माहौल के लिए मशहूर है। यहां सर्दियों में घूमना बेहद सुकूनदायक होता है।





राजपथ (Rajpath)

सर्दियों की सुबह राजपथ पर टहलने और फोटो लेने का अनुभव शानदार होता है।



नेहरू पार्क (Nehru Park)

म्यूजिक और योगा सेशन के लिए मशहूर यह पार्क सर्दियों में घूमने के लिए एक बेहतरीन जगह है।





अक्षरधाम मंदिर (Akshardham Temple)

सर्दियों में इस भव्य मंदिर की सुंदरता और शांत वातावरण में समय बिताना एक अद्भुत अनुभव है।