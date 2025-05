भारत के 2 दुश्मन हुए एक, अब China ऐसे कर रहा है Pakistan की मदद

china and pakistan agree with afghanistan to expand cpec : ऑपरेशन सिंदूर के दौरान चीन ने पाकिस्तान की मदद की थी। चीन ने पाकिस्तान को अपनी सैटेलाइट और एयर डिफेंस सिस्टम से पाकिस्तान को सहारा दिया, वहीं चीन अब पाकिस्तान के यहां अपने प्रोजेक्ट तेज कर भारत के खिलाफ बड़ा साजिश को अंजाम दे रहा है। हालांकि चीन की मदद के बाद भी पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी। अब उसने अफगानिस्तान को भी साथ ले लिया है। जानिए क्या है पूरा मामला-