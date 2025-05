India-Pakistan Conflict : सिंधु जलसंधि रद्द होने पर प्यासे पाकिस्तान के लिए आगे आया चीन, क्या है Mohmand Dam परियोजना

क्या है मोहमंद बांध परियोजना (What is the Mohmand dam project)

मोहमंद बांध स्वात नदी पर बनाया जा रहा है, जो हिंदू कुश पर्वतों के ग्लेशियरों से निकलती है। यह एक बारहमासी नदी है, जो सुरम्य घाटियों और पहाड़ों से होकर बहती है और बाद में सिंधु में मिल जाती है। यह काम 2019 में शुरू हुआ था।