कारगिल वॉर क्यों हुआ था और कितने सैनिक हुए थे शहीद?

कारगिल युद्ध क्यों लड़ा गया था- Why was the kargil war fought:- कारगिल क्षेत्र की कई पहाड़ियों पर पाकिस्तानी सेना द्वारा आतंकियों के साथ नियंत्रण रेखा पार करके कई पर्वतों की चोटियों पर कब्जा कर लिया गया था। कारगिल भारतीय राज्य लद्दाख का एक सीमावर्ती क्षेत्र है। घुसपैठ करके पाकिस्तानी फौज ने चौकिया भी बना ली थी, जहां पर ट्रेंड आतंकवादियों को भी तैनात कर रखा था।