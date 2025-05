भारत के इस वीर राजा को दहेज़ में मिला था पूरा काबुल और बलूचिस्तान, जानिए इतिहास

Chandragupta Maurya got Kabul and balochistan in dowry: यूं तो भारत के इतिहास में कई महान योद्धाओं और प्रतापी राजाओं का जिक्र है, लेकिन आज हम जिस सम्राट के बारे में आपको बता रहे हैं उसकी कहानी किसी रोमांचक गाथा से कम नहीं। सोचिए, एक ऐसा राजा जिसे दहेज में पूरा काबुल और बलूचिस्तान मिल गया हो! जी हाँ, यह कोई कल्पना नहीं, बल्कि आज से लगभग 2300 साल पहले की सच्ची घटना है, जब भारत ने एक ऐसे शासक का उदय देखा जिसने अखंड भारत के सपने को साकार किया। इस सम्राट का नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। आइये जानते हैं इतिहास में दर्ज इस घटना को विस्तार से :