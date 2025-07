इतिहास का सबसे ‘बुद्धिमान मूर्ख बादशाह’ कौन कहलाता है, जानिए क्यों मिला ये नाम

who is known as the wisest fool: भारतीय इतिहास में दिल्ली सल्तनत के तुगलक वंश का एक ऐसा शासक भी हुआ, जिसे उसकी दूरदर्शिता और विद्वत्ता के बावजूद 'बुद्धिमान मूर्ख' या 'विद्वान मूर्ख' कहा गया। यह कोई और नहीं, बल्कि मुहम्मद बिन तुगलक था, जिसने 1325 से 1351 ईस्वी तक शासन किया। वह अरबी, फारसी, गणित, ज्योतिष और चिकित्सा जैसे विषयों का गहरा ज्ञान रखता था, लेकिन उसके कुछ ऐसे निर्णय थे जिन्होंने उसके साम्राज्य को भारी नुकसान पहुँचाया और उसे इस विरोधाभासी उपाधि से नवाजा गया। आइए जानते हैं क्या थीं वे वजहें, जिन्होंने एक बुद्धिमान शासक को 'मूर्ख' की श्रेणी में ला खड़ा किया।