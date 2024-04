इंदौर में बढ़ा आधी आबादी का रुतबा, महिलाओं के नाम पर 39 प्रतिशत संपत्तियों का पंजीयन

Registration of 39 percent properties in the name of women in Indore: मध्यप्रदेश के इंदौर (Indore) जिले में वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान करीब 39 प्रतिशत अचल संपत्तियों (immovable properties) का पंजीयन केवल महिलाओं के नाम पर कराया गया। इन संपत्तियों का कुल मूल्य करीब 5,500 करोड़ रुपए है। पंजीयन विभाग (Registration Department) के एक वरिष्ठ अधिकारी ने मंगलवार को यह जानकारी दी। इनमें से 36,300 दस्तावेजों का पंजीयन केवल महिलाओं के नाम पर हुआ है।