एमवाय के बाद अब इंदौर एयरपोर्ट पर यात्री की पैंट में घुसा चूहा, पैंट उतारते ही मचा हंगामा, लगा इंजेक्‍शन

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

बुधवार, 24 सितम्बर 2025 (18:36 IST)
इंदौर एयरपोर्ट से बेंगलुरु जा रहे यात्री अरुण मोदी को पैसेंजर ब्लॉक में एक चूहे ने काट लिया। घटना के बाद मेडिकल डेस्क पर रेबीज का इंजेक्शन नहीं मिला। इसके बाद उन्होंने बेंगलुरु पहुंचकर रेबीज का इंजेक्शन लगवाया है। घटना के बाद यात्री ने अपना पैंट उतार दिया, जिसके बाद एयरपोर्ट पर हंगामा मच गया। यह घटना अरुण मोदी अपनी पत्नी के साथ इंडिगो एयरलाइंस की बेंगलुरु जाने वाली फ्लाइट (6ई-6739) पकड़ने इंदौर पहुंचे थे।

दोपहर करीब 1 बजे वे डिपार्चर हॉल के रिकलाइनर पर आराम कर रहे थे। इसी दौरान चूहा पैंट में घुस गया। चूहे को रोकने की कोशिश में उसने घुटने के पीछे काट लिया। अचानक हुई इस घटना से घबराए अरुण ने वहीं पैंट उतार दी और शोर मचाया। इस पर एयरपोर्ट स्टाफ मौके पर पहुंचा और उन्हें संभालकर मेडिकल रूम ले गया।

मेडिकल सुविधा नदारद : यात्री का कहना है कि एयरपोर्ट के मेडिकल रूम में पर्याप्त सुविधा नहीं थी। डॉक्टर ने केवल प्रिस्क्रिप्शन दिया, जबकि रैबीज का इंजेक्शन वहां उपलब्ध नहीं था। बाद में अरुण ने बेंगलुरु पहुंचकर डॉक्टर की सलाह पर इंजेक्शन लगवाया।

यात्रियों का कहना है कि अंतरराष्ट्रीय मानकों के मुताबिक संवेदनशील माने जाने वाले एयरपोर्ट पर ऐसी घटना होना बेहद गंभीर लापरवाही है। एयरपोर्ट प्रबंधन को स्वच्छता और सुरक्षा पर तुरंत ध्यान देना चाहिए।

जब अरुण मोदी ने पैर पर घाव देखा तो अपने परिचित डॉक्टर को कॉल किया। डॉक्टर ने रेबीज का इंजेक्शन लगाने की सलाह दी लेकिन मोदी को एयरपोर्ट की मेडिकल डेस्क पर रेबीज का इंजेक्शन नहीं मिला। फिर उन्होंने टिटनेस का इंजेक्शन लगाने के लिए कहा, लेकिन उसकी भी व्यवस्था नहीं हो पाई। इस बीच विमान के उड़ान भरने का भी समय हो गया था। इस कारण उन्होंने बेंगलुरु जाकर ही इंजेक्शन लगाना उचित समझा।
Edited By: Navin Rangiyal

