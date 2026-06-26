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कंटेंट क्रिएटर जिनी झाला को एयरलिफ्ट किया, अब अहमदाबाद में होगा इलाज, कहा, पार्षद- अधिकारियों पर FIR क्यों नहीं?

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avantika gas leak
BY: वेबदुनिया न्यूज़ टीम
Publish Date: Fri, 26 Jun 2026 (17:43 IST) Updated Date: Fri, 26 Jun 2026 (17:51 IST)
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इंदौर में पीएनजी गैस पाइप लाइन में बोरिंग के दौरान हुए ब्‍लास्‍ट में झुलसी कंटेंट क्रिएटर जिनी झाला को इलाज के लिए अहमदाबाद ले जाया जा रहा है। बता दें कि हाई कोर्ट के आदेश के बाद उन्‍हें इंदौर से अहमदाबाद के लिए एयरलिफ्ट किया गया है। अब उनका इलाज अहमदाबाद के जाइडस हॉस्पिटल में चलेगा। डॉक्‍टरों के मुताबिक उसे ठीक होने में तीन से चार माह का समय लग सकता है।

इस दौरान जिनी और उनके परिजनों एक बार फिर से स्थानीय पार्षद बालमुकुंद सोनी पर आरोप लगाया है। उन्‍होंने कहा कि पार्षद वहां बोरिंग करा रहे थे। वे झूठ बोल रहे थे कि वाटर हार्वेस्टिंग का काम चल रहा है। इसके लिए वे मुख्य रूप से जिम्मेदार है। उन्‍होंने आरोप लगाया कि इंदौर नगर निगम प्रशासन के अधिकारी उनकी हालत के लिए जिम्‍मेदार हैं। उनके खिलाफ एफआईआर क्‍यों नहीं की जा रही है।

उनके परिजन नवल-धर्मेंद्रसिंह झाला ने भी दोषियों पर कार्रवाई की मांग की। मंगेतर रजत प्रतापसिंह ने कहा कि शुरू से ही इस मामले को गंभीरता से नहीं लिया गया। स्थानीय पार्षद बालमुकुंद सोनी ही वहां बोरिंग करा रहे थे। वे झूठ बोल रहे थे कि वाटर हार्वेस्टिंग का काम चल रहा है। रजत ने कहा घटना के बाद मौके और अस्पताल में न तो अधिकारी पहुंचे और न जनप्रतिनिधि। पुलिस ने खानापूर्ति के बोरिंग वाहन जब्त कर ठेकेदार और ड्राइवर पर एफआईआर दर्ज कर ली, जबकि जिम्मेदारों पर कोई कार्रवाई नहीं की। रजत प्रताप सिंह ने आरोप लगाया कि लोकल लेवल पर बिना अनुमति बोरिंग का काम कराया जा रहा था, जबकि प्रशासन ने 30 जुलाई तक बोरिंग पर प्रतिबंध लगा रखा है।

कैसी है जिनी की हालत : बता दें कि जिनी के हाथ की त्वचा की दो लेयर्स पूरी तरह जल चुकी हैं, जबकि तीसरी लेयर भी गंभीर रूप से प्रभावित है। एक सर्जरी हो चुकी है। अभी तीन और सर्जरी होना बाकी हैं। उन्हें पूरी तरह ठीक होने में कम से कम तीन से चार महीने लगेंगे। उधर, हादसे में घायल गोपाल मालाकार (10-15 प्रतिशत बर्न) और सुभाष ठाकुर (10-12 प्रतिशत बर्न) की हालत ठीक है। जिनी को आगे के इलाज के लिए अहमदाबाद के जाइडस अस्‍पताल ले जाया जा रहा है।

क्‍या है पूरा मामला : बता दें विजयनगर में अवंतिका गैस पाइप लाइन में उस वक्‍त ब्‍लास्‍ट हो गया था, जब वहां बोरिंग के लिए खुदाई चल रही थी। इस हादसे में झुलसी एक सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर गिरि राजकुमारी उर्फ जिनी झाला समेत 3 लोग झुलस गए थे। इसके बाद उन्‍हें बॉम्बे अस्‍पताल में भर्ती करवाया गया था।

वीडियो जारी कर बयां किया दर्द : आईसीयू से एक वीडियो जारी कर जिनी ने बताया कि अगर उस वक्त वे खुद को बचाने की कोशिश नहीं करती तो वे बच नहीं पाती। जिनी ने बताया कि 23 जून की शाम वह टू-व्हीलर से अकेले अपनी नानी के घर जा रही थीं। जैसे ही वह सुमन नगर जैन मंदिर के पास पहुंचीं, अचानक धमाका हुआ। आग की लपटें उठने लगीं। वहां कोई बैरिकेडिंग नहीं थी। देखते ही देखते मैं और मेरी बाइक आग की चपेट में आ गए। मैंने लोगों से कहा- मुझ पर पानी डालो, लेकिन कोई आगे नहीं आया। सभी डरे हुए थे। सड़क पर बारिश का पानी जमा था। ऐसे में खुद ही कूदकर अपने शरीर पर पानी डालना शुरू कर दिया। कुछ देर बाद एक भैया आए। उन्होंने मुझ पर दो बाल्टी पानी डाला, तब तक मेरा पूरा बायां हाथ जल चुका था।
Edited By: Naveen R Rangiyal

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