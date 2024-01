Indore: अनाथालय में बच्चों से क्रूर बर्ताव, उल्टा लटकाने व बाथरूम में बंद करने का आरोप

Cruel treatment of children in the name of punishment in Indore orphanage : इंदौर में प्रशासन द्वारा सील किए गए एक तथाकथित अनाथालय (orphanage) में सजा के नाम पर बच्चों से क्रूर बर्ताव के आरोप में 5 महिलाओं के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस के एक अधिकारी ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। उधर बच्चों का परिसर चलाने वाली एक गैर सरकारी संस्था ने इसे अनाथालय के बजाय छात्रावास (hostel) बताया है और प्रशासन की कार्रवाई को मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय में चुनौती देते हुए बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की है।