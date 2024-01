इंदौर में राजवाड़ा पर मना जश्न, सफाई मित्रों का किया सम्मान

Indore number one in cleanliness in the country for the 7th time : स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 अवॉर्ड सेरेमनी नई दिल्ली भारत मंडपम् प्रगति मैदान में देश की राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू (Draupadi Murmu) के मुख्य आतिथ्य एवं आवासन और शहरी कार्य कैबिनेट मंत्री भारत सरकार हरदीप सिंह पुरी (Hardeep Singh Puri) के आतिथ्य में संपन्न हुआ। इस अवसर पर मुर्मू ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 का प्रथम पुरस्कार अवॉर्ड मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव, नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, महापौर पुष्यमित्र भार्गव (Pushyamitra Bhargava), सांसद शंकर लालवानी, आयुक्त हर्षिका सिंह व स्वास्थ्य प्रभारी अश्विनी शुक्ल को प्रशस्ति पत्र व मोमेंटो देकर सम्मानित किया।