इंदौर में चोइथराम मंडी के पास सीवर टैंक बना 'डेथ चैंबर', जहरीली गैस ने ली 2 निगम कर्मियों की जान

Indore Sewer Tank Death
BY: वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Publish Date: Mon, 02 Mar 2026 (20:56 IST) Updated Date: Mon, 02 Mar 2026 (21:47 IST)
इंदौर में सोमवार को एक दर्दनाक हादसा हो गया। चोइथराम मंडी गेट के पास सीवर चैंबर की सफाई के दौरान दो नगर निगम कर्मचारियों की दम घुटने से मौत हो गई।  प्रारंभिक जानकारी के अनुसार टैंक के अंदर मौजूद जहरीली गैस के कारण दोनों कर्मचारी बेहोश हो गए और उनकी जान नहीं बचाई जा सकी। 
 
बताया जा रहा है कि मशीन से सफाई का काम पूरा होने के बाद मशीन का एक पार्ट चैंबर में गिर गया था।  उसी पार्ट को निकालने के लिए दोनों कर्मचारी सीवर टैंक में उतरे थे. मृतकों की पहचान करण यादव और अजय दूधिया के रूप में हुई है। DCP कृष्ण लाल चंदानी ने बताया कि दोनों ही कर्मचारियों के शवों को निकाल कर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है।

SDRF को बुलाया गया 

घटना की सूचना मिलते ही मौके पर हड़कंप मच गया।  दोनों कर्मचारियों को बचाने के लिए एक अन्य सफाई कर्मचारी और एक स्थानीय नागरिक भी चैंबर में उतरे, जिन्हें सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए एसडीआरएफ की टीम को भी बुलाया गया था, हालांकि तब तक दोनों कर्मचारियों की मौत हो चुकी थी। मामले की जांच राजेंद्र नगर थाना पुलिस कर रही है। 
 

