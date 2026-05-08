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इंदौर भाजपा नेता वीरेंद्र शेंडगे को थप्‍पड़ मारने वाले टीआई लाइन अटैच, सूबेदार लक्ष्मी और कांस्टेबल शेखर संस्पेंड

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indore BJP
BY: वेबदुनिया न्यूज़ टीम
Publish Date: Fri, 08 May 2026 (17:59 IST) Updated Date: Fri, 08 May 2026 (18:02 IST)
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इंदौर में भाजपा नेता वीरेंद्र शेंडगे को सिग्‍नल पर रोकने के दौरान थप्‍पड़ मारने के मामले में पुलिस प्रशासन ने पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की गई है। इस मामले में टीआई को लाइन अटैच किया गया है, जबकि सूबेदार लक्ष्मी धार्वे और कांस्टेबल शेखर संस्पेंड किया गया है।

बता दें कि इंदौर के महू नाका पर शुक्रवार को भाजपा कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया। दोनों तरफ के रोड जाम किए, बसें रोकीं और वाहनों को रोककर पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। दरअसल, इंदौर के महू नाका चौराहे पर शुक्रवार को पुलिस चेकिंग के दौरान भाजपा नेता वीरेंद्र शेंडगे को रोकने के बाद विवाद खड़ा हो गया था।

वीरेंद्र शेंडगे ने आरोप लगाया था कि वे चौराहे से गुजर रहे थे तभी एसआई लक्ष्‍मी धार्वे ने उन्‍हें रोका और आते ही थप्‍पड़ मार दिया। इसके बाद पुलिस द्वारा चालान बनाने की बात पर नाराज भाजपा कार्यकर्ताओं ने मौके पर पहुंचकर नारेबाजी की और एक घंटे से ज्‍यादा देर के लिए चक्काजाम कर दिया था। इस दौरान सीटी बसें रोकी, वाहन चालकों को जाने से रोका गया। सीटी बस को रास्‍ते में खड़ा कर के रोड ब्‍लॉक किया गया। मौके पर बड़ी संख्‍या में लोग और भाजपा कार्यकर्ता जमा हो गए। इस दौरान पुलिस बल भी तैनात करना पड़ा। कार्यकर्ता और पुलिस में बहस के बाद भाजपा नेता ने फोन करना शुरू किया और थोड़ी ही देर में चौराहे पर 200 से अधिक कार्यकर्ता एकत्र हो गए और पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। कुछ कार्यकर्ताओं ने चौराहे पर वाहनों को रोकना भी शुरू कर दिया।

चौराहे से जुड़े पांच मार्गों पर वाहनों की कतार लग गई। भाजपा कार्यकर्ताओं के प्रदर्शन की खबर मिलते ही पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे। बाद में भाजपा विधायक मालिनी गौड़ की तरफ से उनके प्रतिनिधि प्रणय चित्तौड़ा भी मौके पर आए और उन्होंने पुलिस अफसरों से चर्चा की। कुछ देर बाद चक्का-जाम समाप्त हो गया और कार्यकर्ता लौट गए। शेंडगे का कहना था कि चौराहे पर रोज जांच के नाम पर सुबह से वाहन चालकों को रोका जाता है। जबरन हेलमेट पहनने के लिए दबाब बनाया जाता है। अब पुलिस प्रशासन ने इस पूरे विवाद पर लगाम लगाते हुए पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की है।
Edited By: Naveen R Rangiyal

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