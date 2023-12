नई सुविधा, इंदौर हवाई अड्डे पर अब e-visa भी स्वीकारा जाएगा

Now e-visa will also be accepted at Indore airport : देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर के देवी अहिल्याबाई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर अब कागजी वीजा के साथ-साथ ई-वीजा (e-visa) भी स्वीकार किया जाएगा। सरकार ने मध्यभारत के इस व्यस्त हवाई अड्डे पर ई-वीजा (e-visa) स्वीकार किए जाने की यात्रियों की 4 साल पुरानी मांग मंजूर कर लिया है।