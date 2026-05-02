अब इंदौर के सट्टा बाजार ने की बंगाल, असम चुनाव की भविष्यवाणी, जान लीजिए किसकी बन रही है सरकार?

Publish Date: Sat, 02 May 2026 (14:31 IST)
Updated Date: Sat, 02 May 2026 (14:34 IST)
पश्चिम बंगाल में चुनाव होते ही देश और दुनिया के सट्टे बाजार सक्रिय हो गए हैं। हाल ही में राजस्थान के फलोदी सट्टा बाजार ने पश्चिम बंगाल में बीजेपी की जीत का दावा किया था। इसके बाद अमेरिका के पॉली मार्केट सट्टा बाजार ने भी बीजेपी की बढत का अनुमान लगाया है।
अब इंदौर के सट्टा बाजार ने बंगाल और असम के बारे में अपना प्रिडिक्शन किया है। इंदौर के सटोरिए भाजपा को 145 से 161 सीट दे रहे हैं। उनका आंकलन है कि, ममता दीदी को 125 से 141 सीटें आएंगी। वहीं, असम में भाजपा की एक तरफा सरकार बताई जा रही है।
बता दें कि इंदौर का सट्टा बाजार कई बार सही साबित हुआ है। यहां तक कि पैसे पर दाव लगा होने की वजह से कई लोग तो उसे एग्जिट पोल से भी अधिक विश्वसनीय मानते हैं। बुधवार की शाम जैसे ही पश्चिम बंगाल में मतदान खत्म हुआ, वैसे ही सट्टा बाजार सक्रिय हो गया। 294 सीटों को लेकर जोड़ घटाव शुरू हो गया। इंदौर सट्टा बाजार के मुताबिक बंगाल में भाजपा की सरकार बन रही है और ममता सरकार की विदाई हो रही है।
पश्चिम बंगाल, असम में क्यों है दिलचस्पी : सटोरिए भाजपा को 145 से 161 सीट दे रहे हैं और ममता की टीएमसी पार्टी की 121 से 145 सीटें बताई जा रही हैं। इसमें भी सटीक आंकड़े पर दांव लग रहे हैं। जिसके तहत 148 सीटें आना वहीं 151 नहीं मिलेंगी बता रहे हैं। देखा जाए तो सट्टा बाजार द्वारा भाजपा को बहुमत दिया गया है। इसी प्रकार असम की कुल 126 सीट में भाजपा को 88 से 91 दी जा रही हैं जो बंपर बहुमत बता रही है। सटोरियों का कहना है कि 88 सीटें आएंगी, 91 नहीं आएंगी, जिस पर दांव लगाया जा सकता है।
Edited By: Naveen R Rangiyal
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