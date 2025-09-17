इंदौर ट्रक हादसे के वक्‍त से लापता हुए राजेंद्र शर्मा आखिर कहां गए, एमवाय और अरविंदो में नहीं मिल रही डिटेल?

इंदौर के बड़ा गणपति चौराहा पर हुए भयावह ट्रक हादसे में तीन लोगों की मौत हो गई और 15 से ज्‍यादा लोग घायल हो गए हैं। लेकिन इस बीच एक और चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है। दरअसल, हादसे वाले दिन से ही बड़ा गणपति चौराहा से राजेंद्र शर्मा (54) नाम के एक शख्‍स लापता हैं।





कहां लापता हुए राजेंद्र शर्मा : हादसे को लेकर की जा रही वेबदुनिया की पड़ताल में सामने आया कि बड़ा गणपति क्षेत्र के उस इलाके में जहां ट्रक हादसा हुआ था, ठीक उसी जगह से अपना कामकाज करने वाले राजेंद्र शर्मा उसी शाम से गायब हैं, जिस शाम ट्रक हादसा हुआ था। उनके परिवार का पता लगाने के दौरान उनके भांजे नवीन शर्मा से संपर्क हुआ। नवीन ने बताया कि उनके मामा राजेंद्र शर्मा न शराब पीते हैं, न किसी और तरह का नशा करते हैं। वे अलग अलग मैजिक में कंडक्‍टरी का काम करते थे। उनका पूरा समय बड़ा गणपति चौराहे पर ही गुजरता था, जहां हादसा हुआ। नवीन ने बताया कि वे काम और घर के अलावा कहीं नहीं जाते थे। लेकिन ट्रक हादसे के बाद से उनका कोई अता पता नहीं है।





एरोड्रम थाने में करवाई एफआईआर : नवीन ने बताया कि थक-हार कर उन्‍होंने पुलिस की शरण ली। पहले तो एरोड्रम पुलिस उनकी शिकायत नहीं लिख रही थी, बाद में काफी बहस और विवाद के बाद एरोड्रम थाना पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। परिवार के लोग परेशान हैं। परिवार में एक भाई और दो बहनें हैं। सभी उनके लापता होने के बाद से परेशान हैं और लगातार उन्‍हें खोजने के लिए अभियान चला रहे हैं, लेकिन पुलिस की तरफ से कोई मदद नहीं मिल रही है।





बता दें कि पिछले सोमवार को शहर के सबसे व्‍यस्‍तम क्षेत्र बड़ा गणपति में एक ट्रक मौत का वाहन बनकर घुस गया था। ट्रक ने कुछ ही मिनटों में 15 से ज्‍यादा लोगों रौंद दिया। इनमें से 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि घायल हो गए थे।

रिपोर्ट : नवीन रांगियाल