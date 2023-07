इंदौर के MTH अस्पताल में 15 बच्चों की मौत की अफवाह से हड़कंप

Rumors of death of 15 children in Indore: इंदौर के एमटीएच (MTH) गुरुवार को 15 बच्चों की मौत की अफवाह से हड़कंप मचा गया। दरअसल, खराब दूध के उपयोग से 15 बच्चों की मौत की खबर आ रही थी, जिसका प्रशासन ने खंडन किया है। इस तरह की खबर सामने आने के बाद कलेक्टर डॉ. इलैया राजा टी द्वारा तत्काल वरिष्ठ अधिकारियों को अस्पताल भेजा गया।