Publish Date: Wed, 17 Jun 2026 (19:39 IST)
Updated Date: Wed, 17 Jun 2026 (19:42 IST)
इंदौर-भोपाल हाईवे पर सोनकच्छ के समीप (जावर थाना क्षेत्र) एक तेज रफ्तार एसयूवी का टायर फटने से वाहन अनियंत्रित होकर पलट गया। इस दर्दनाक हादसे में इंदौर के भाजपा नेता मयूरेश गर्ग सहित दो लोगों की मृत्यु हो गई，जबकि 10 अन्य यात्री घायल हो गए।
इंदौर के भाजपा से जुड़े मयूरेश गर्ग (38 वर्ष) और उनकी रिश्तेदार संगीता अग्रवाल (51 वर्ष)। इंदौर से नई स्कॉर्पियो खरीदकर भोपाल ले जाते समय अचानक गाड़ी का टायर फट गया। तीन बच्चों सहित कुल 10 लोग घायल हैं, जिनमें सुनील अग्रवाल (62), प्रखर अग्रवाल (32), स्वप्निल गर्ग (37), और कनव गर्ग (10) शामिल है।
घायलों को प्राथमिक इलाज के लिए सोनकच्छ के शासकीय सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिसके बाद गंभीर रूप से घायलों को बेहतर इलाज हेतु इंदौर रेफर कर दिया गया। हादसे के समय वाहन के पलटने की आवाज इतनी तेज थी कि आसपास के ग्रामीण और राहगीर घटनास्थल की ओर दौड़ पड़े। वाहन में सवार लोग अंदर फंसे हुए थे और मदद के लिए चीख-पुकार मचा रहे थे। स्थानीय लोगों ने बिना देर किए राहत कार्य शुरू किया और पुलिस को सूचना दी। कुछ ही देर में जावर थाना पुलिस भी मौके पर पहुंच गई।
फंसे लोगों को निकालने में लगी मशक्कत : दुर्घटना के बाद स्कॉर्पियो बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई थी। वाहन के दरवाजे जाम हो गए थे, जिससे अंदर फंसे लोगों को निकालना आसान नहीं था। ग्रामीणों और पुलिस जवानों ने कड़ी मशक्कत कर एक-एक कर सभी घायलों को बाहर निकाला। कई लोग गंभीर रूप से घायल अवस्था में मिले, जबकि दो लोगों ने घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया।
मयूरेश गर्ग की मौत से शोक : हादसे में इंदौर निवासी 38 वर्षीय मयूरेश पिता संतोष गर्ग की मौके पर ही मौत हो गई। मयूरेश गर्ग भाजपा से जुड़े सक्रिय कार्यकर्ता और नेता बताए जा रहे हैं। उनके निधन की खबर फैलते ही राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्रों में शोक की लहर दौड़ गई। वहीं 51 वर्षीय संगीता पति सुनील अग्रवाल की भी घटनास्थल पर ही मौत हो गई।
हादसे की खबर मिलते ही पहुंचे आकाश विजयवर्गीय : दुर्घटना की सूचना मिलते ही पूर्व विधायक और कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के पुत्र आकाश विजयवर्गीय तत्काल सक्रिय हुए। वे घटनास्थल और बाद में सोनकच्छ अस्पताल पहुंचे। उन्होंने चिकित्सकों से चर्चा कर घायलों के बेहतर उपचार की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। भाजपा कार्यकर्ताओं और परिजनों की भी अस्पताल में भारी भीड़ जमा हो गई।
Edited By: Naveen R Rangiyal
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