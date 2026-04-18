Hanuman Chalisa

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






40 डिग्री पार पहुंचा पारा, अस्पतालों में बढ़े हीट स्ट्रोक के केस, अस्‍पतालों में मरीजों की भीड़, विभाग ने जारी की गाइडलाइन

शहर में उल्टी-दस्त और लू के मरीज, अस्‍पतालों में लगीं कतारें

Advertiesment
Heatwave
BY: वेबदुनिया न्यूज़ टीम
Publish Date: Sat, 18 Apr 2026 (12:56 IST) Updated Date: Sat, 18 Apr 2026 (13:05 IST)
google-news
गर्मी में लगातार इजाफा होता जा रहा है। इस गर्मी का असर आम लोगों की हेल्‍थ पर हो रहा है। तेज धूप और गर्म हवा की वजह से लोग बीमार पड़ रहे हैं। अस्‍पतालों में हीट स्ट्रोक के मरीजों की संख्‍या बढ़ गई है। जिला अस्‍पताल, एमवाय और प्राइवेट क्‍लिनिकों में मरीज इलाज के लिए आ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ मौसम विभाग ने आम लोगों के लिए गाइडलाइन जारी की है।

लू का अलर्ट जारी : भीषण गर्मी का कहर जारी है, जिसके चलते मौसम विभाग ने 20 जिलों में लू का अलर्ट जारी किया है। स्वास्थ्य विभाग ने दोपहर 12 से 4 बजे के बीच घर से बाहर न निकलने और खानपान में सावधानी बरतने की विशेष एडवाइजरी जारी की है। मौसम विभाग ने स्थिति को देखते हुए प्रदेश के 20 जिलों में हीट वेव यानी लू चलने की गंभीर चेतावनी जारी की है। हालांकि, मौसम के पूर्वानुमान के अनुसार 19-20 अप्रैल को कुछ चुनिंदा जिलों में हल्की बारिश होने की संभावना जताई गई है, जिससे तापमान में मामूली गिरावट आ सकती है। गुरुवार को इंदौर में दिन का पारा 40.1 डिग्री रहा जो सामान्य से 1.4 डिग्री अधिक था। रात का पारा भी 21.7 पर चला गया जो सामान्य से 0.2 डिग्री अधिक है।

अस्पतालों में मरीजों की भीड़ : लगातार बढ़ते तापमान और लू के थपेड़ों का सीधा असर लोगों के स्वास्थ्य पर दिखाई देने लगा है। इंदौर के जिला अस्पताल, एमवाय अस्पताल और विभिन्न संजीवनी क्लिनिकों में मरीजों की संख्या में अचानक बढ़ोतरी दर्ज की गई है। अत्यधिक तपन के कारण लोग उल्टी-दस्त और लू की चपेट में आ रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग ने स्थिति की गंभीरता को देखते हुए आम जनता के लिए विशेष एडवाइजरी जारी की है।

क्‍या कहते हैं डॉक्‍टर : डॉ प्रवीण दानी ने बताया कि जरा सी लापरवाही सेहत पर भारी पड़ सकती है। विशेषकर बुजुर्गों, बच्चों, खिलाड़ियों और धूप में मजदूरी करने वाले लोगों को इस मौसम में अतिरिक्त सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। ठंडा पानी पीते रहे। दही छाछ और नारियल पानी बेहतर विकल्‍प हैं।

स्वास्थ्य विभाग ने जारी की गाइडलाइन : इंदौर का दिन का पारा 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना हुआ है, जबकि शाम का तापमान 21 डिग्री तक रहता है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी एडवाइजरी में बताया गया है कि लू लगने पर शरीर से पसीना आना बंद हो जाता है और त्वचा सूखी व लाल पड़ जाती है। इसके लक्षणों में चक्कर आना, सिरदर्द, अत्यधिक थकान, उल्टी और बेहोशी शामिल हैं।

क्‍या करें लक्षण दिखने पर : डॉक्‍टर प्रवीण दानी ने बताया कि ऐसे लक्षण दिखने पर व्यक्ति को तुरंत किसी छायादार स्थान पर ले जाएं और प्राथमिक उपचार के साथ नजदीकी अस्पताल पहुंचाएं। लोगों को सलाह दी गई है कि दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे के बीच बाहर जाने से बचें। यदि निकलना अनिवार्य हो, तो सिर ढककर रखें और छाते या गमछे का प्रयोग करें।

खानपान में बरतें सावधानी : गर्मी के इस मौसम में खानपान को लेकर भी डॉक्टरों ने सतर्क किया है। लोगों को ज्यादा तेल-मसाले वाले और काफी देर पहले बने हुए भोजन से परहेज करने को कहा गया है। खाली पेट घर से बाहर निकलना जोखिम भरा हो सकता है। शरीर में पानी का स्तर बनाए रखने के लिए दिनभर पर्याप्त जल सेवा करें। ओआरएस का घोल, नींबू पानी, छाछ, नारियल पानी और ताजे फलों का रस शरीर को हाइड्रेट रखने में काफी मददगार साबित होते हैं।

कैसे बचें लू के कहर से : डॉक्टरों ने बताया कि नियमित अंतराल पर पानी और तरल पदार्थों का सेवन करते रहें। दोपहर के समय अनावश्यक भ्रमण से बचें और घर से बाहर निकलते समय हल्के रंग के ढीले सूती कपड़े ही पहनें। छोटे बच्चों की सुरक्षा का विशेष ध्यान रखें और उन्हें बंद गाड़ियों में न छोड़ें।
Edited By: Naveen R Rangiyal

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:
About Writer वेबदुनिया न्यूज़ टीम
वेबदुनिया न्यूज़ डेस्क पर हमारे स्ट्रिंगर्स, विश्वसनीय स्रोतों और अनुभवी पत्रकारों द्वारा तैयार की गई ग्राउंड रिपोर्ट्स, स्पेशल रिपोर्ट्स, साक्षात्कार तथा रीयल-टाइम अपडेट्स को वरिष्ठ संपादकों द्वारा सावधानीपूर्वक जांच-परख कर प्रकाशित किया जाता है।.... और पढ़ें

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

महिला आरक्षण बिल: प्रियंका गांधी ने खोली सरकार की पोल, कहा- यह महिलाओं का नहीं, 'परिसीमन' का खेल

सम्बंधित जानकारी

होम
धर्म संग्रह
Shorts
फोटो
Reels