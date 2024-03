The administration closed two factories making fruit drinks in Indore : इंदौर में खाद्य सुरक्षा मानकों का उल्लंघन करके फ्रूट ड्रिंक बनाने वाले 2 कारखानों को प्रशासन ने शुक्रवार को अस्थाई रूप से बंद करा दिया। ड्रिंक में कृत्रिम मिठास का उपयोग किया जा रहा था, लेकिन इसका उल्लेख लेबल पर नहीं किया गया था। सीधे ट्यूबवेल के पानी से ड्रिंक बनाया जा रहा था।