ये लड़की बीच सड़क पर सुअर को देने लगी CPR, लोग आंखें फाड़कर देखने लगे

Girl starts giving CPR to pig in the middle of the road: बेजुबान जानवरों से कई लोगों को प्‍यार होता है। कुछ पालते हैं कुछ सेवा करते हैं, लेकिन एक लडकी ऐसी है जिसने वो किया जो शायद आज तक किसी ने किसी जानवर के लिए नहीं किया होगा। जानवरों के प्रति उसका प्रेम देखकर हर कोई हैरान रह गया। मामला चीन का है।





दरअसल, चीन के हुबेई प्रांत के जिंगमेन में हुई घटना में झोंग नाम की एक महिला भारी ट्रैफिक के बीच बेहोश सुअर को होश में लाने की कोशिश करने लगी। वह उसे सीपीआर देने लगी तो लोग हैरान रह गए। ये दृश्‍य देखकर हर कोई हैरान रह गया। लडकी का सुअर के प्रति ये प्‍यार देखकर हर कोई भावुक हो गया।





दरअसल, उसने घर ले जाने के लिए दो प्रजनन सूअर खरीदे थे। वह उन्हें कार के पिछले हिस्से में रखकर ले जा रही थी। ट्रैफिक के बीच कड़ी धूप और भयंकर गर्मी के कारण उनमें से एक बेहोश हो गया। महिला उसकी जान बचाने के लिए एकदम बौखला गई। वह उसे सड़क किनारे ले गई और सीपीआर देना शुरू कर दिया।





हालांकि, गर्मी और यातायात के कारण सूअरों में से एक वाहन के पिछले हिस्से में मर गया। सुअर की जान बचाने की बेताब कोशिश में मालिक उसे सड़क के किनारे ले आया और सीपीआर देना शुरू कर दिया। हालांकि सूअर पर इस कोशिश का कोई असर नहीं हुआ और वह आखिरकार मर गया।





चीन में सुअर: बता दें कि चीन में सुअरों को पाला जाता है। सुअरों को वहां काफी महत्‍व दिया जाता है। बीते मार्च में आई एक खबर में एक 26 साल की सांग सांग नाम की महिला ने सुअरों के फार्म में काम करने के लिए अपनी अच्छी खासी सैलरी वाली सरकारी नौकरी को छोड़ दिया था। वह हर महीने करीब 5,000 युआन यानी 59000 रुपए कमाती है। वह दो साल से सुअर पालक के रूप में काम कर रही है।

Edited by Navin Rangiyal