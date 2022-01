‘आर्मी’ की 5 साल की नौकरी छोड़ ऐसा ‘गंदा’ काम करने लगी ये महिला, वजह जानकर सिर पकड़ लेंगे

‘आर्मी’ की 5 साल की नौकरी छोड़ ऐसा ‘गंदा’ काम करने लगी ये महिला, वजह जानकर सिर पकड़ लेंगे

आर्मी में सेवाएं देना और एडल्‍ट कंटेंट बनाकर अपने न्‍यूड फोटो और वीडि‍यो लोगों को दिखाना दोनों अलग अलग बातें हैं, लेकिन एक एक्‍स आर्मी वुमेन ने सिर्फ इसलिए अपनी पांच साल की आर्मी की नौकरी को अलविदा कह दिया क्‍योंकि उसे आर्मी से ज्‍यादा एडल्‍ट कंटेंट बनाने में मजा आता है। वो कहती है कि इससे उसका आत्‍मविश्‍वास बढ़ता है





लोग आर्मी ज्‍वॉइन करने के लिए अपनी जी जान लगा देते हैं, जिसे ये सौभाग्‍य मिलता है, वो बेहद खुशनसीब होता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं, जो एडल्‍ट इंडस्‍ट्री को आर्मी या सैन्‍य सेवा से ऊंचा मानते हैं।





एक ऐसी ही महिला की खबर सोशल मीडि‍या में वायरल हो रही है, जिसने सिर्फ इसलिए आर्मी की नौकरी छोड़ दी, क्‍योंकि उसे लगता था कि एडल्‍ट फि‍ल्‍मों में काम करने से आत्‍मविश्‍वास बढ़ता है।





जिसने भी महिला की इस हरकत के बारे में सुना, वो उसकी आलोचना कर रहा है। सोशल मीडि‍या में तो इसे लेकर पूरी तरह से बहस चल रही है। इस महिला की ये खबर बहुत तेज़ी से वायरल हो रही है।





दरअसल, एक अमेरिकी महिला, ने आर्मी की जॉब इसलिए छोड़ दी ताकि वो एडल्ट फिल्मों में काम कर सकें। इस खबर पर सोशल मीडिया में कई प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रहे हैं।





क्‍या है पूरा मामला

डेली स्टार की ख़बर के अनुसार, कायली गनर नाम की एक महिला अमेरिकी आर्मी से जुड़ी हुई थीं। उन्होंने अमेरिका के लिए 5 साल काम किया है। काम करने के बाद उन्होंने आर्मी की नौकरी छोड़ दी और एडल्ट कंटेंट बनाने लगी।





ख़बर के मुताबिक, उन्होंने बताया कि आर्मी में उन्होंने बेहतरीन समय बिताया है। मगर एडल्ट कंटेंट बनाने में काफी आत्मविश्वास बढ़ता है। था। इससे उन्हें कॉन्फिडेंस आता था।





बता दें कि कायली सोशल मीडिया पर काफी पॉपुलर हैं। वो कहती हैं कि एडल्ट फिल्म इंडस्ट्री में काम करने से बहुत ज़्यादा खुश हैं। वो इसे एंजॉय कर रही हैं। वो अपनी न्यूड फोटोज और वीडियोज बेचकर लाखों रुपये कमा रही हैं।





पोर्न स्टार Kayley Gunner अब तक दो एडल्ट फिल्मों में नजर आ चुकी हैं। उन्‍होंने Reddit पर Ask Me Anything) सेशन आयोजित किया था, जहां उन्‍होंने अपने फैंस से बात की थी जब उनसे सेना के अनुभव के बारे में पूछा गया तो उन्‍होंने बताया कि वह यूएस आर्मी में सबसे अच्छे लोगों से मिली। उनसे जो दोस्‍ती हुई, वह सबसे अलग अनुभव है। कैली ने कहा कि वो एडल्ट फिल्म इंडस्ट्री में अपने लिए कई संभावनाएं देखती हैं।

फोटो: इंस्‍टाग्राम