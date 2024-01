बजट अभिभाषण में बोलीं राष्ट्रपति मुर्मू, परीक्षा में गड़बड़ी रोकने के लिए कानून लाएगी सरकार

Government will bring a law to prevent irregularities in examinations: अयोध्या (Ayodhya) में राम मंदिर (Ram Mandir) के निर्माण तथा लोकसभा एवं राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं को आरक्षण देने के प्रावधान वाला कानून पारित होने का उल्लेख करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू (Draupadi Murmu) ने बुधवार को घोषणा की कि सरकार परीक्षा में होने वाली गड़बड़ी को लेकर युवाओं की चिंताओं से अवगत है और इसे रोकने के लिए एक कानून बनाएगी।