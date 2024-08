केवल 100 वर्ष पहले पेरिस से दिखाई देती थी आकाशगंगा

100 years ago the Milky Way was visible from Paris : मनुष्य एक लाख से अधिक वर्षों से पृथ्वी पर है, हमने रात में ऊपर देखा है और तारों तथा अपनी आकाशगंगा 'निहारिका (मिल्की वे)' को देखा है। दुनियाभर की संस्कृतियों में इस भव्य, उत्कृष्ट दृश्य से संबंधित कहानियां और अभिलेख मौजूद हैं।