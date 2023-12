अमेरिका में सड़क हादसे में भारतीय मूल के एक ही परिवार के 6 लोगों की मौत

6 people of the same family of Indian origin died in a road accident : अमेरिका के टेक्सास में भीषण सड़क हादसे (accident) में 2 बच्चों सहित भारतीय मूल के एक परिवार के कम से कम 6 लोगों की मौत हो गई। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। 'टेक्सास डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक सेफ्टी' (डीपीएस) ने बताया कि दुर्घटना मंगलवार शाम को उस वक्त हुई, जब जॉनसन काउंटी के पास एक वैन और एक ट्रक आमने-सामने से टकरा गए।