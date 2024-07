आसमान में विस्फोट से होगा नए तारे का जन्म, जानिए फिर क्या होगा...

New star will appear in sky: अब किसी भी रात, आसमान में एक 'नया सितारा' या नोवा दिखाई देगा। हालांकि यह कोई असाधारण घटना नहीं है, लेकिन यह एक दुर्लभ घटना को देखने का एक विशेष अवसर है, जिसकी पहले से भविष्यवाणी करना आमतौर पर मुश्किल होता है।