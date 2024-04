Russia Ukraine War : अमेरिका ने यूक्रेन भेजे ईरानी बंदूकें, रॉकेट लांचर और गोला-बारूद

America sent war material to Ukraine to counter Russia : रूस से बचाव के लिए अमेरिका ने ईरान से जब्त की गईं 5000 से अधिक एके-47 राइफल, रॉकेट लांचर और भारी मात्रा में गोला-बारूद यूक्रेन भेजा है। यूक्रेन को रूस के खिलाफ संघर्ष के दौरान युद्ध के मैदान में हथियारों और युद्ध सामग्री की गंभीर कमी का सामना करना पड़ रहा है।