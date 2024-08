Bangladesh Crisis : शेख हसीना के खिलाफ एक और मुकदमा दर्ज, आवामी लीग के कई नेताओं को भी बनाया आरोपी

Another case filed against Sheikh Hasina in Bangladesh : बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के खिलाफ एक शिक्षक की मौत के संबंध में शुक्रवार को हत्या का एक और मुकदमा दर्ज किया गया। हसीना के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद उनके खिलाफ दर्ज मुकदमों में यह नया मामला है। मुकदमे में आवामी लीग के 99 अन्य स्थानीय नेताओं और कार्यकर्ताओं को आरोपी बनाया गया है।