Asif Ali Zardari elected President of Pakistan for the second time : अप्रत्याशित राजनीतिक गठबंधन बनाने और ‘सुलह की नीति’ के जरिए प्रतिद्वंद्वियों पर जीत दर्ज करने का अद्भुत कौशल रखने वाले आसिफ अली जरदारी ने दूसरी बार राष्ट्रपति पद के लिए चुने जाने के साथ देश की राजनीति में एक नया मुकाम हासिल कर लिया है।