व्हाइट हाउस में ट्रंप और जेलेंस्की के बीच सूट पर चर्चा, अमेरिकी राष्ट्रपति बोले- 'जम रहे हो!'

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की की व्हाइट हाउस में हुई बहुप्रतीक्षित मुलाकात ने एक बार फिर सुर्खियां बटोरीं। इस बार चर्चा का केंद्र रहा जेलेंस्की का काला सूट, जिसकी तारीफ खुद ट्रंप और एक अमेरिकी पत्रकार ने की। यह मुलाकात यूक्रेन-रूस युद्ध को समाप्त करने और खनिज सौदों जैसे गंभीर मुद्दों पर केंद्रित थी, लेकिन जेलेंस्की के पहनावे ने माहौल को हल्का कर दिया।





सूट ने बटोरी सुर्खियां : व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस में सोमवार को हुई इस बैठक में जेलेंस्की काले रंग के औपचारिक सूट में नजर आए। रियल अमेरिकाज वॉयस के पत्रकार ब्रायन ग्लेन ने उनकी तारीफ करते हुए कहा, "आप इस सूट में बहुत अच्छे लग रहे हैं।" इस पर ट्रंप ने हल्के-फुल्के अंदाज में कहा, "मैंने भी इनसे यही कहा, जम रहे हो!" ट्रंप ने मजाकिया लहजे में यह भी जोड़ा कि यही वह पत्रकार हैं, जिन्होंने फरवरी 2025 में जेलेंस्की के कैजुअल पहनावे की आलोचना की थी। इस बार जेलेंस्की ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, "मुझे ये याद है।"





पिछली मुलाकात में हुआ था विवाद : फरवरी 2025 में हुई पिछली मुलाकात में जेलेंस्की अपनी सिग्नेचर मिलिट्री स्टाइल ड्रेस में पहुंचे थे, जो यूक्रेन के युद्धकालीन लचीलेपन का प्रतीक है। लेकिन इस ड्रेस से ट्रंप नाराज हो गए थे और उन्होंने तंज कसते हुए कहा था, "आज वह पूरी तरह तैयार होकर आए हैं।" उस समय एक पत्रकार ने जेलेंस्की से पूछा था, "आप सूट क्यों नहीं पहनते?" जिसका जवाब देते हुए जेलेंस्की ने कहा था, "युद्ध खत्म होने के बाद मैं सूट पहनूंगा।" इस बयान ने बैठक को तनावपूर्ण बना दिया था।

Edited By: Navin Rangiyal