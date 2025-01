Panama Canal को वापस लेंगे, शपथ लेने के बाद राष्ट्रपति Donald Trump ने किए बड़े ऐलान, भाषण की बड़ी बातें

Donald Trump inauguration Full text of the new Presidents speech : राष्ट्रपति पद की शपथ लेने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि पनामा नहर से गुजरने के लिए अमेरिकी जहाजों से अधिक शुल्क लिया जा रहा है। उन्होंने पनामा नहर को वापस लेने का संकल्प जताया। उन्होंने कहा कि पनामा नहर पर कब्जा वापस लेंगे। 1977 तक पनामा नहर पर अमेरिका का कंट्रोल था और उसके बाद 1999 तक पनामा और अमेरिका दोनों इसे कंट्रोल करते थे और साल 1999 के बाद इस नहर पर पूरी तरह से पनामा का कंट्रोल हो गया।