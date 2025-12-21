एयर कंडीशनर के लोगो में Gold, सोशल मीडिया पर मैसेज से मचा हड़कंप, जानिए क्या है सच

एलजी इलेक्ट्रिॉनिक्स का लिमिटेड एडिशन एयर कंडीशनर, जिसे दो दशक पहले बेचा गया था, अब एक बार फिर सुर्खियो में है। सोशल मीडिया पर खबरे हैं कि इसमें शुद्ध सोना है। इसके लोगो के बारे में यह खुलासा हुआ है कि यह ठोस सोने से बना था। हाल ही में वैश्विक सोने की कीमतों में बढ़ोतरी ने इस खबर को और भी सुर्खियों में ला दिया।

मैसेज तब फैलने लगा जब एक पुराने और अप्रयुक्त एयर कंडीशनर के लोगो को हटाकर 7,00,000 वोन (475 डॉलर) से अधिक में बेचे जाने का मामला ऑनलाइन सामने आया। यह कहानी तब और तेज़ी से फैली जब सियोल स्थित एक गोल्ड शॉप की मालिक और यूट्यूबर 'रिंगरिंग अम्मी' ने अपने चैनल पर एक वीडियो अपलोड किया, जिसमें एक ग्राहक ने बताया कि उसने LG Whisen एयर कंडीशनर के फ्रंट से सोने का लोगो हटाया था।

ग्राहक ने बताया कि उस समय एक डिलीवरी कर्मचारी ने उसे यह बताया था कि यह गोल्ड है, और विज्ञापनों में भी इसे असली सोने के रूप में बताया गया था। उसके बाद इस टुकड़े को पिघलाकर और विश्लेषण कर यह पुष्टि हुई कि यह लोगो लगभग 3.75 ग्राम शुद्ध सोने से बना है। यह गोल्ड 99.3 प्रतिशत शुद्ध पाया गया। रिंगरिंग अम्मी ने इसे 7,13,000 वोन में खरीदा। इस वीडियो ने 1.12 मिलियन से अधिक व्यूज हासिल किए हैं।

इस गोल्ड लोगो के बारे में विश्वास किया जाता है कि यह 2005 में लॉन्च हुए लिमिटेड-एडिशन Whisen एयर कंडीशनर से आया था, जिसे एलजी ने 10,000 ग्राहकों को पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर बेचा था। उस समय सोने की कीमतें आज की तुलना में बहुत कम थीं। एक ग्राहक ने बताया कि तब कहा गया था कि अगर इसे निकाल लिया तो इसकी कीमत लगभग 10,000 वोन होगी।

सोने की बढ़ती कीमतों ने इस लोगो के मूल्य को ऊंचा कर दिया है और अब इसके कई अन्य मामले भी सामने आए हैं। कुछ ग्राहकों ने यह भी कहा कि वे पहले इस लोगो को फेंक चुके थे, क्योंकि उन्हें इसके असली मूल्य का पता नहीं था। शायद अब वे इस खबर को पढ़कर पछता रहे होंगे। Edited by : Sudhir Sharma