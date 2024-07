Imran Khan की पार्टी पर बैन की तैयारी, पार्टी पर देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप

Imran Khan's party will be banned in Pakistan : पाकिस्तान सरकार ने सोमवार को घोषणा की कि वह जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पर देश विरोधी गतिविधियों में संलिप्तता के लिए प्रतिबंध लगाएगी तथा उनके और उनकी पार्टी के 2 वरिष्ठ सहयोगियों के खिलाफ देशद्रोह का मामला दर्ज करेगी।