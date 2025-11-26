क्या जेल में हुई इमरान खान की हत्या, क्या है अफगानिस्तान का दावा, सफाई में क्या बोला पाकिस्तान?

Imran Khan news in hindi : पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान 2023 से अदियाला जेल में बंद हैं।
इसी बीच अफगानिस्तान के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया कि इमरान खान की जेल में हत्या कर दी गई है। हालांकि, पाकिस्तान ने इन दावों को सिरे से खारिज करते हुए कहा है कि इमरान खान जीवित हैं और जेल में ही हैं।
अफगान रक्षा मंत्रालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट शेयर करते हुए सूत्रों के हवाले से लिखा, पाकिस्तानी हुकूमत पर आरोप है कि उन्होंने जेल में ही इमरान खान की हत्या कर दी है। पाकिस्तानी सेना में मौजूद सूत्रों ने पहचान गुप्त रखने की शर्त पर बताया है कि 17 दिन पहले इमरान खान की रहस्यमयी तरीके से हत्या कर दी गई है।
इस बीच पाकिस्तान ने हत्या संबंधी खबरों को खारिज कर दिया है। पाकिस्तान का कहना है कि हत्या की खबरें झूठी हैं। इमरान खान जिंदा हैं और जेल में ही हैं।
गौरतलब है कि पाकिस्तान की सरकार और सेना पर लंबे समय से उन्हें जेल में प्रताड़ित करने का आरोप लगता रहा है। इमरान खान के परिवार को भी उनसे मिलने की इजाजत नहीं मिल रही है।
पिछले दिनों इमरान की बहनें नूरीन खान, अलीमा खान और उज्मा खान उनसे मिलने अदियाला जेल के बाहर पहुंची थीं। लेकिन उन्हें अपने भाई से मिलने नहीं दिया गया। इस दौरान पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) के समर्थकों ने भी जेल बाहर धरना प्रदर्शन किया। सभी प्रदर्शनकारी इमरान खान की हेल्थ रिपोर्ट साझा करने की मांग कर रहे थे।
