भूकंप प्रभावित सीरिया पर इसराइल का मिसाइल हमला, 15 की मौत

सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो और फोटो इलाके में मिसाइल हमले से हुई तबाही की कहानी कह रहे हैं। इस हमले से कई बिल्डिंगों को भारी नुकसान पहुंचा।
This is Damascus, Syria now. Not an earthquake. Israel is bombing residential buildings while some Syrians are still trapped under the rubble. Sadistic. pic.twitter.com/l6CaKsubSY— Hadi Nasrallah (@HadiNasrallah) February 18, 2023
इससे पहले सीरिया में शुक्रवार को भी एक हमला हुआ था जिसमें करीब 53 लोग मारे गए थे। इस हमले के लिए ISIS को जिम्मेदार ठहराया गया।
-#Israel raids”#Iran targets” S/#Syria— Ibrahim Hamidi ابراهيم حميدي (@ibrahimhamidi) February 18, 2023
-15 people killed in Damascus
-First time in center of #Damascus
- first time after earthquake
- Sayeda Zeinab area S/Damascus
- Bombing after an Israeli visit to Kiev
-What is #Russia's position?#SOHR pic.twitter.com/jKa2123TAl