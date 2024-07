पाकिस्तान में हिंदुओं की आबादी 38 लाख, बना सबसे बड़ा अल्पसंख्यक समूह

Population of Hindus in Pakistan is 38 lakhs : पाकिस्तान में हिंदुओं की आबादी वर्ष 2017 के 35 लाख से बढ़कर 2023 में 38 लाख हो गई जो इन्हें इस इस्लामी राष्ट्र का सबसे बड़ा अल्पसंख्यक समूह बनाती है। पिछले साल की जनगणना के आधिकारिक आंकड़ों से यह जानकारी मिली।